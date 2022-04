Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 2,8 Prozent auf 42,21 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 42,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.312.864 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2021 bei 57,15 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 35,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,04 EUR am 06.04.2022. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 0,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 60,42 EUR angegeben.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,49 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,32 Prozent auf 579,00 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 598,90 Millionen EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 07.03.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,72 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

