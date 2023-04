Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,26 EUR

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 16,91 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,91 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 16,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 135.116 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.04.2022 auf bis zu 41,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,74 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,62 EUR.

Am 04.11.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,451 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

