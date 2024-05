Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag nahe Nulllinie

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 28,11 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,11 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,97 EUR. Mit einem Wert von 28,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 306.045 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 29,30 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,23 Prozent. Bei 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 42,23 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 02.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Freitagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker

XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag freundlich