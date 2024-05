Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 28,05 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,05 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,97 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 590.165 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,10 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,47 EUR je Aktie gewesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

