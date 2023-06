Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,75 EUR

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 17,78 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,78 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.637 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2022 auf bis zu 36,11 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,09 Prozent. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,12 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,42 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

