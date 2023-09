Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 22,31 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 22,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 22,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 980.685 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,56 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,99 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Frankfurter Börse: DAX geht etwas schwächer aus dem Handel - Fehlende Impulse von den US-Börsen

Vonovia-Aktie gefragt: Morgan Stanley stuft Vonovia hoch - EURO STOXX-Abschied belastet nicht

DAX-Wert Vonovia-Aktie: JPMorgan rechnet mit Ausscheidung Vonovias aus EURO STOXX 50 - Insgesamt drei Wechsel erwartet