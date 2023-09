Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag höher

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 22,67 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 22,67 EUR zu. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 22,70 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.698.369 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,64 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,12 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 26.07.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

