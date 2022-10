Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag Verlust reich

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 21,46 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 21,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.533.321 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 50,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,29 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,77 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,92 EUR, nach 1,35 EUR im Jahr 2018. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,70 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,63 EUR je Aktie.

