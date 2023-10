Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 22,24 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 22,24 EUR. Bei 22,33 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 277.815 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 29,14 Prozent Luft nach oben. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 31,34 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,42 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus