Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 21,88 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 21,88 EUR ab. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.876.862 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 03.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

