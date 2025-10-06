Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 26,51 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 26,51 EUR nach. Das Tagestief markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,45 EUR. Mit einem Wert von 26,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 346.064 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.10.2024 auf bis zu 33,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,08 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 10,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,82 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.
