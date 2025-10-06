Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Montagvormittag schwächer

Vonovia SE im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,65 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 26,65 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,65 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.556 Vonovia SE-Aktien.

Bei einem Wert von 33,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 24,43 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 10,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Vonovia SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,94 EUR je Aktie.

