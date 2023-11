Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 23,67 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 23,67 EUR. Bei 23,58 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 24,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.304.059 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 17,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 55,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,28 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



