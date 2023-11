Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verliert am Montagvormittag

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 24,13 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 24,13 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,08 EUR nach. Bei 24,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 222.365 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,02 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,28 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,19 EUR je Aktie belaufen.

