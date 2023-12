Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 27,15 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,15 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.294.191 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,78 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 43,76 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,36 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

