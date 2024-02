Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 27,22 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 27,22 EUR ab. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,19 EUR. Bei 27,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 294.789 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,64 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,22 EUR je Aktie.

