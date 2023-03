Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,73 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 23,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,60 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.314 Stück gehandelt.

Am 18.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,96 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 48,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 34,44 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,38 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE