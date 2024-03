Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Donnerstagmittag vor

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 26,07 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 26,07 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,10 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 373.395 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,889 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,02 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Aktie aus.

