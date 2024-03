Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 25,58 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 25,58 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,56 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.599 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 14,54 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,30 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,889 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,02 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von 2,33 EUR vermeldet.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

