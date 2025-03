Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,81 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 25,81 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,02 EUR. Bei 26,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.512.306 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,46 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,74 EUR am 15.03.2024. Abschläge von 8,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,79 EUR aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,72 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 19.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

