Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag kaum bewegt

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 25,75 EUR bewegte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,02 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 25,73 EUR. Bei 26,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 377.295 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2024 (23,74 EUR). Abschläge von 7,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,79 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

