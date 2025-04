Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagvormittag leichter

Blick auf Vonovia SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,3 Prozent auf 25,36 EUR ab.

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 4,3 Prozent auf 25,36 EUR nach. Bei 25,26 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 509.699 Vonovia SE-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 33,79 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,24 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 33,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 19.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte Vonovia SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,90 EUR je Aktie.

