Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 28,89 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,96 EUR. Bei 28,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.439.690 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,86 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

