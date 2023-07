Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 17,67 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 17,67 EUR zu. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 17,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,66 EUR. Bisher wurden heute 2.298.369 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,16 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 87,72 Prozent zulegen. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,11 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie, LEG-Aktie & Co. unter Druck: Stifel-Analysten warnen vor "langem Hangover" im Immobilienbereich

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Analystenstudien treiben Aktie von LEG Immobilien - Auch Branche im Trend