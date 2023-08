Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 20,22 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 20,22 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,14 EUR nach. Mit einem Wert von 20,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.202.531 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,69 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 36,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 24,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,89 EUR.

Am 26.07.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

