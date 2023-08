Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 20,19 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 20,19 EUR ab. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.233 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 31,69 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,96 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 32,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,89 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Vonovia steigert operativen Gewinn leicht und bekräftigt Ausblick

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment verloren

Experten sehen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Potenzial