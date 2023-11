Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 23,27 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 23,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 23,41 EUR. Bei 22,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 629.508 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Gewinne von 23,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 52,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,28 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

