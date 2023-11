Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag stabil

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,20 EUR.

Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 23,20 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 23,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 22,93 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.947 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,72 EUR erreichte der Titel am 17.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 19,22 Prozent niedriger. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 34,18 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,28 EUR an.

Am 03.11.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

