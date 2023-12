Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 26,88 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,88 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 849.712 Stück.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 6,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 43,19 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,36 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

