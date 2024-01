Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 26,97 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,97 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.846 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 7,86 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 43,38 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,65 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

