Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 26,58 EUR zu. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,90 EUR zu. Bei 26,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.130.444 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 46,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,68 Prozent. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,59 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2018 über eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,44 EUR aus.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

