Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Kursabschlägen

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,79 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 26,79 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,75 EUR. Bei 26,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 393.902 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 29,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 75,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,82 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

