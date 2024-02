Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 26,93 EUR bewegte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,93 EUR. Bei 27,21 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,63 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.046.930 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (15,27 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 43,30 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,908 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,82 EUR.

Am 03.11.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2023 aus.

