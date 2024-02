Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 27,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Bei 27,11 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.456 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 7,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.03.2023 bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 77,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

