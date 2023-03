Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 22,16 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,84 EUR. Bei 22,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.037.873 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 51,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,59 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,24 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2018 über eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,67 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Am 17.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

