Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 26,44 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 26,44 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,43 EUR. Bei 26,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 465.933 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 9,76 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,889 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,02 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

