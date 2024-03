Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag gesucht

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,65 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,65 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 26,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.005 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (15,27 EUR). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 42,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2022 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,889 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

