Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 25,61 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 25,61 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,65 EUR zu. Bei 25,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 699.643 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 57,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 30,68 EUR angegeben.

Am 14.03.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Stabiler Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung wenig bewegt

Börse Frankfurt in Rot: DAX schließt im Minus

Vonovia-Aktie kann nicht profitieren: Vonovia begibt Social Bond über mehrere Hundert Millionen Euro