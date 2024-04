Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,22 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,22 EUR. Bei 25,28 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,16 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 25,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 31.769 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,18 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,24 EUR am 01.06.2023. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 55,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 30,68 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,95 EUR je Aktie.

