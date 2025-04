Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 25,62 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 25,62 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE-Aktie bei 25,16 EUR. Bei 25,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.760.794 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 24,49 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 33,46 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 19.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Vonovia SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2,40 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2025 aus.

