Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 25,52 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 25,52 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,16 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,76 EUR. Bisher wurden heute 3.126.527 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,84 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,46 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Vonovia SE gewährte am 19.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 68,62 Prozent gesteigert.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,90 EUR je Aktie.

