Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,1 Prozent auf 18,27 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,15 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 897.236 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 49,88 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 19,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,48 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

