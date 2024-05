Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag billiger

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 28,36 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 28,36 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,20 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 566.589 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 3,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (16,24 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 42,74 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,47 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 02.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

