Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 31,13 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,49 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 683.835 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 42,89 Prozent zulegen. Am 12.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,06 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,88 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 vor.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE