Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 19,99 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 19,99 EUR ab. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,83 EUR nach. Mit einem Wert von 20,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 839.163 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 31,69 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 36,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 01.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,16 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Vonovia steigert operativen Gewinn leicht und bekräftigt Ausblick

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment verloren

Experten sehen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Potenzial