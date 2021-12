Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) auf rotem Terrain

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 50,24 EUR abwärts. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.796 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,24 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 520.406 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 57,15 EUR markierte der Titel am 23.08.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Bei einem Wert von 45,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2021).

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,92 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,81 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

