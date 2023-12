Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 26,78 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 26,78 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 562.961 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,72 EUR erreichte der Titel am 17.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,24 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 75,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,36 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

