Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 26,48 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 26,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 26,10 EUR. Bei 26,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.963.556 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 7,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Mit einem Kursverlust von 42,33 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,36 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

