Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 04:22 Uhr 3,1 Prozent. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,23 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,62 EUR. Zuletzt wechselten 1.177.157 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,93 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 48,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Mit einem Kursverlust von 35,75 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 33,90 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 07.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

