Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Vormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 27,11 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,11 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,08 EUR. Mit einem Wert von 27,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.869 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 7,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit Abgaben von 43,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,65 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

